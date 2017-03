Zu Geldstrafe verurteilt: Kulmbacher soll Stieftochter sexuell missbraucht haben

Zu fast 7.000 Euro Geldstrafe und Schmerzensgeld hat das Amtsgericht Kronach gestern laut in Franken.de einen 51-jährigen Kulmbacher wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter verurteilt. Das Gericht glaubte der jungen Frau, der Staatsanwalt hatte sogar eine Bewährungsstrafe und psychologische Beobachtung für den Kulmbacher gefordert.

Der 51-Jährige soll sich in Gegenwart der Stieftochter mehrfach selbst befriedigt und ihr unter falschem Namen E-Mails geschrieben und sexuelle Fotos verlangt haben. Außerdem sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Mann sich Jugendpornographie beschafft hat.