Zu Guttenbergs Rückkehr: als „Wahlkampfhelfer“ stärkt er seine „Familie“ CSU

Zu Guttenberg, der Name zieht, die Resonanz ist positiv. Sagt kein Geringerer als CSU-Chef Horst Seehofer – gestern bei einer Parteiveranstaltung in Niederbayern – und meint damit die vorübergehende Rückkehr des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg nach Deutschland. Er soll und will die CSU vor der Bundestagswahl unterstützen. Das Comeback scheint also beschlossene Sache. Zu Guttenberg werde ein Teil einer unglaublich starken Mannschaft im Wahlkampf sein, sagt der Parteichef.

Wie konkret die Pläne sind und welche Rolle genau zu Guttenberg zugedacht ist, im Wahlkampf oder auch nach der Bundestagswahl, bleibt offen. Das sehen wir ganz locker, wird Seehofer bei der dpa zitiert.

Inzwischen lebt zu Guttenberg weiter in den USA, hat dort eine Beratungs- und Investmentfirma und ist häufig zu Besuch in seinem Heimatort, Guttenberg im Landkreis Kulmbach.