Zu schnell unterwegs: Der Blitzermarathon nächste Woche soll helfen, Unfälle zu vermeiden

Es ist wieder Blitzermarathon. Der Tag im Jahr, an dem die Polizei inzwischen europaweit an vorher angekündigten Stellen die Geschwindigkeit von Autos, Motorrädern und Lastwagen kontrolliert. Morgen in einer Woche ist es soweit – der 19. April. Der Hintergrund: Zu schnelles Fahren ist noch immer Unfallursache Nummer eins.

Jedes Jahr erwischt die Polizei trotz der Ankündigung beim Blitzermarathon reihenweise Raser.

So wie 32 Schnellfahrer am Sonntag bei Küps auf der Bundestraße 173. Dort sind 100 km/h erlaubt. Der Schnellste war ein Motorradfahrer, der mit sage und schreibe 174 Stundenkilometern über die B 173 gerast war. Er muss 600 Euro Busgeld zahlen, bekommt zwei Punkte in Flensburg und hat drei Monate Fahrverbot – damit ist für ihn die Motorradsaison erst mal gelaufen.