Zu wenig Polizisten: Oberfrankens Inspektionen chronisch unterbesetzt

Die Polizei in Oberfranken ist unterbesetzt und schiebt einen Berg Überstunden vor sich her. Etwa in Hof sollten 125 Beamte in der Polizeiinspektion Dienst tun. 95 Stellen sind aber nur besetzt. Das berichtet der Bayerische Rundfunk und nennt einen Fall als Beispiel für die dramatische Lage: Anfang Dezember riefen zwei Frauen in Hof die Polizei, weil sie sich von einem Mann belästigt fühlten. Erst nach 20 Minuten kam ein Streifenwagen. Kurz vor dem Notruf der Frauen war ein anderer Notruf eingegangen, bei dem es um eine konkrete Lebensbedrohung ging. Der hatte Vorrang. Eine zweite Streife stand nicht zur Verfügung. SPD-Abgeordnete und Landtagsvizepräsidentin Inge Aures kritisiert, dass es noch immer eine große Differenz zwischen Sollstärke und verfügbarer Personalstärke bei der Polizei in Oberfranken gebe.