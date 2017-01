Zu wenig Rente: DGB-Vorsitzender nennt Rentensystem in Bayreuth ungerecht

Wer als Mann in Oberfranken jetzt in Rente geht, bekommt durchschnittlich 1055 Euro Rente monatlich, als Frau sogar nur 630 Euro. Mit diesen Zahlen hat der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bayern, Matthias Jena, beim Neujahrsempfang des DGB-Oberfranken seine Forderungen untermauert. Die gesetzliche Rente müsse gestärkt und das Rentenniveau langfristig erhöht werden, damit die Rente für ein würdiges Altern reiche, fordert er. Gleichzeitig müssten laut DGB steuerliche Belastungen der Arbeitnehmer gesenkt werden. Ungerecht sei, das Vermögende da geschont würden. Der DGB fordert außerdem, die Steuerprogression in den unteren und mittleren Einkommensschichten zu dämpfen.