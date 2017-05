Zufallstreffer: Bayreuther Polizei entlarvt Drogenhändler

Die Bayreuther Polizei hat einen Drogenhändler erwischt, und zwar bei einer normalen Personenkontrolle. Erst haben die Beamten bei einer Gruppe von Personen in der Stadt eine kleinere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Bei einem von ihnen wurde daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung in Hof angeordnet. Und siehe da, in der Wohnung in Hof fand sich eine größere Menge Drogen, die den Verdacht nahe legt, dass das das Lager eines Dealers war. Neben Feinwaagen und Druckverschlusstüten sicherten die Polizisten auch eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt jetzt gegen den Mann.