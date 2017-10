Regen (dpa/lby) – Ein Zug ist am Sonntag in Regen in Niederbayern mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Lokführer und der Zugbegleiter wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrgäste der Waldbahn blieben unverletzt. Am Zug entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich, die Zugstrecke musste gesperrt werden. Der Baum war wohl wegen des Sturms «Herwart» auf die Gleise gestürzt.