Zug schleift Auto 30 Meter mit: Fahrer leicht verletzt

Pfaffenhausen (dpa/lby) – Nahezu unverletzt hat ein 94 Jahre alter Autofahrer in Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) den Zusammenstoß mit einem Zug überstanden. Das Auto des Mannes wurde am Samstag an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und anschließend etwa 30 Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann den Zug übersehen hatte, blieb zunächst unklar: «Er wohnt in der Region und kennt die Stelle eigentlich gut», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

In dem Zug saßen zehn Fahrgäste – sie blieben unverletzt und mussten lediglich ihre Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen. Die Lok wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzen Experten auf rund 50 000 Euro. Gegen den 94-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.