Zugpassagier beleidigt und ohrfeigt Rentnerin: Krankenhaus

Nürnberg (dpa/lby) – Ein Fahrgast in einem Regional-Express hat eine 76-Jährige geohrfeigt und so sehr beleidigt, dass die Frau eine Panikattacke erlitt und ins Krankenhaus musste. Die Beamten nahmen den Schläger in Nürnberg fest, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Rentnerin und der 62-jährige Iraker hätten sich am Mittwoch bei der Abfahrt des Zuges in Georgensgmünd (Landkreis Roth) gestritten. Der Mann soll die Frau unter anderem als «faschistisch» beleidigt und ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Auch die Beamten am Nürnberger Hauptbahnhof beschimpfte er wüst. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.