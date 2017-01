Zukunftspläne: Gemeinde Mehlmeisel bastelt an der Zukunft – Skilift und Wildpark bringen Besucher und Geld

Die Skifahrer freut der Schnee, die Fichtelgebirgsgemeinden denken auch an ihre Kassen. Der Mehlmeisler Bürgermeister Franz Tauber sagt’s deutlich. Die Einnahmen am gemeindeeigenen Klausenlift seien von großer Bedeutung für die Gemeinde. Entsprechen ausbauen will er das Angebot. Unter dem Klausenlift soll ein Kinderland entstehen, später auch mit einem Anfängerlift und einer Skischule.

Das zweite große Pfund, mit dem Mehlmeisel wuchern will, ist der Wildpark. Der Mehlmeisler Bürgermeister hat europäische Fördertöpfe im Sinn um neben dem Luchs auch Wölfe, Bären und Wiesente in den Wildpark zu holen. Dafür muss er vergrößert werden, drei bis viermal so groß wie bisher.