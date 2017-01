Zukunftsprogramm: Arbeitsagentur will Fachkräftemangel in Oberfranken anpacken

In Oberfranken haben wir es nur noch halb so viel Arbeitslose wie vor zehn Jahren, aber es gibt trotzdem einiges zu tun auf dem Arbeitsmarkt. Das meinen jedenfalls die Arbeitsagenturen. Sie wollen ein großes Problem bekämpfen – den Fachkräftemangel bei den Firmen in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels und in ganz Oberfranken. Dafür gibt’s jetzt extra das Zukunftsprogramm Oberfranken.

Und darin findet sich zum Beispiel mehr Manpower für die Arbeitsagenturen Bayreuth-Hof und Bamberg-Coburg. Hier vier dort zwei neue Vermittler – mehr Zeit sollen sie haben um gezielt ältere und ungelernte Arbeitslose fit zu machen. Denn geraden unter ihnen sehen die Job-Vermittler Potential in Sachen Fachkräfte. Mehr Geld gibt’s auch – das so genannte Eingliederungsbudget der Arbeitsagentur ist massiv aufgestockt worden – auf 30 Millionen.

Und außerdem steckt im Zukunftsprogramm Oberfranken der Arbeitsagentur auch mehr Geld für Gründungszuschüsse und Qualifizierungsoffensiven.