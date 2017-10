Zusammenstoß bei Mainleus: Auto völlig ausgebrannt

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B289 bei Mainleus brannte am Samstagabend ein Fahrzeug vollständig aus. Die Insassen konnten (…)

In Mainleus ist gestern am späten Abend ein Rollstuhlfahrer von einem Auto angefahren worden. Der 26-jährige Kulmbacher hatte den (…)

Unfall mit Rollstuhlfahrer: Kollision mit Auto in Mainleus

Wohnhausbrand in Kronach: Ursache vermutlich technischer Defekt

Das Feuer war schon gelöscht – heute Morgen hat es in einer Metzgerei in einem Mehrparteienhaus in der Kronacher Innenstadt (…)