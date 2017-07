Zuschuss für Pfarrheim Motschenbach: Inge Aures erfreut über positiven Förderbescheid

Knapp 10.000 Euro Zuschuss gibt es für die Katholische Kirchenstiftung St. Maternus in Motschenbach. Dort soll der Fachwerk-Giebel am Pfarr- und Jugendheim saniert werden. Dass das Projekt Unterstützung vom Staat bekommt, hat der Stiftungsrat beschlossen, berichtet Landtagsvizepräsidentin Inge Aures. „Ich freue mich, dass die Kathole Kirchenstiftung St. Maternus für die Sanierungsmaßnahme einen Zuschuss bekommt. Das Geld ist hervorragend angelegt“, sagt Inge Aures über die Förderbescheid aus München. Fördermittel fließen auch in den Landkreis Kronach. Dort unterstützt der Staat die Fassadensanierung und den Innenausbau des Gebäudes Klosterstraße 1 in Kronach und die Sanierung des Daches am Bahnhof in Nordhalben.