Zwei Briten liefern sich gefährliches Rennen auf Autobahn

Erlangen (dpa/lby) – Zwei Autofahrer haben sich auf der Autobahn 3 nahe Erlangen mit ihren PS-starken Fahrzeugen ein Rennen geliefert – und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Einer der Männer – ein 29-Jähriger aus Großbritannien – fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochmorgen mehrmals dicht auf ein anderes Auto auf und nötigte seinen Vordermann mit Lichthupe. Anschließend habe er mindestens fünf Fahrzeuge rechts überholt. Die Polizei konnte den 29-Jährigen an einer Rastanlage anhalten und nahm ihm eine Sicherheitsleistung von 400 Euro ab. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und anderer Ordnungswidrigkeiten.

Nach Angaben von mehreren Zeugen war noch ein zweiter Wagen mit britischem Kennzeichen an dem Rennen im einsetzenden Berufsverkehr beteiligt. Die Fahndung nach dem zweiten Fahrer verlief bislang jedoch ergebnislos. «Die kennen sich definitiv. Der 29-Jährige machte aber keine Angaben», sagte der Polizeisprecher. Es sei gut, dass man zumindest einen der beiden erwischt habe. Das gelinge leider nicht immer. Mit Blick auf ein Urteil aus Berlin, bei dem erst kürzlich zwei Raser wegen Mordes an einem Mann verurteilt wurden, sagte der Sprecher: «Diese Raser werden scheinbar nicht schlauer.»