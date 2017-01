Zwei Großbrände: Feuerwehreinsätze im Bamberger und Forchheimer Raum an Silvester

Zwei Großbränden in den Landkreisen Bamberg und Forchheim haben in der Silvesternacht Schaden von rund 160.000 Euro angerichtet. In Litzendorf, im Ortsteil Melkendorf, brannte eine Scheune mit Stall. Fast alle Tiere konnten gerettet werden. Ein Jungbulle musste allerdings von einem Veterinär eingeschläfert werden. Der Stall ist völlig niedergebrannt.

(Foto: News5)

Nur eine Stunde später brannte ein Stall in der Gemeinde Eggolsheim. Die Feuerwehrmänner verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnanwesen. Die Scheune wurde allerdings vernichtet.

(Foto:News5)

In beiden Fällen hat die Kripo Bamberg die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Geprüft wird auch, ob möglicherweise Feuerwerkskörper die Brände verursacht haben.

Bei einigen weiteren kleineren Bränden in Oberfranken waren Feuerwerkskörper die Brandursache. Die Flammen konnten hier jeweils schnell gelöscht werden.