Zwei Häftlinge greifen weiteren Gefangenen mit Schere an

Kaisheim (dpa) – Bei einem Streit unter Häftlingen ist in einem Gefängnis in Bayern ein Mann leicht verletzt worden. Zwei Insassen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim in Schwaben hätten einen dritten mit einer Schere angegriffen, teilten die Polizei Schwaben Nord und das bayerische Lagezentrum in München in der Nacht zum Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vermutlich hätten sie ihn in den Oberbauch stechen wollen. Das Opfer habe den Angriff abwehren können und sei am Arm verletzt worden. Alle drei hätten in der Schneiderei der Haftanstalt gearbeitet. Nun werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Grund für den Streit sei noch unklar. Laut Angaben des Opfers sei es ein nichtiger Anlass gewesen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag.