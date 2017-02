Gleich zwei Rosenmontagsbabys sind gestern in Kronach geboren worden. Das meldet die Helios Frankenwaldklinik. Einer der kleinen Faschingsprinzen heißt Jan und hat bereits am morgen das Licht der Welt erblickt. Um kurz nach acht Uhr abends ist dann der kleine Leon geboren worden. Beide Jungs sind wohlauf. Sie sind bereits das 78ste bzw. 79ste Kind, das in Kronach in diesem Jahr auf die Welt gekommen ist.