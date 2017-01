Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß von Autos getötet

Bergen (dpa/lby) – Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat eine 36-Jährige beim Wenden auf der Autobahn 8 in der Nähe von (…)

Neuburg an der Donau (dpa/lby) – Ein mit mehreren Tonnen Paprika beladener Lastwagen ist in der Nacht zum Sonntag auf der (…)

Oberaudorf (dpa/lby) – Ein übermütiges Fahrmanöver haben zwei junge Männer in einem zugefrorenen Bachbett mit dem Leben bezahlt. (…)

Auto schleudert in zugefrorenes Bachbett: Zwei Männer tot

Sechs Schwerverletzte bei Unfall auf A94

Mühldorf am Inn (dpa/lby) – Sechs Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn schwer (…)