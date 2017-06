Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Niederbayern verletzt

Viechtach (dpa/lby) – Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Viechtach (Landkreis Regen) verletzt worden. Der Brand war am späten Dienstagabend im Kinderzimmer einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt war nur eine 41-jährige Bewohnerin zu Hause. Sie kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Wohnung brannte vollständig aus. Eine Etage tiefer erlitt die Nachbarin einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Sämtliche Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 120 000 Euro.