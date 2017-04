Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A8: 20 Kilometer Stau

Weyarn (dpa/lby) – Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten hat zum Auftakt des verlängerten Wochenendes auf der Autobahn 8 in Oberbayern für einen langen Stau gesorgt. Ein Autofahrer hatte am Samstagvormittag bei Weyarn (Landkreis Miesbach) ein Stauende zu spät bemerkt und ein stehendes Fahrzeug gerammt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, hatte der 33-Jährige zunächst nach rechts ausweichen wollen, kam dabei aber ins Schleudern. Er prallte auf das Heck eines anderen Wagens, der dann in ein Wohnmobil rutschte.

Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die 62 Jahre alte Beifahrerin des stehenden Wagens wurde mittelschwer verletzt. Die Autobahn war über längere Zeit nur einspurig befahrbar. Der Verkehr staute sich in der Folge auf bis zu 20 Kilometern Länge.