Zwei Tatverdächtige nach Doppelmord von Höfen ermittelt

Königsdorf (dpa/lby) – Gut zwei Wochen nach Bekanntwerden des Doppelmordes im oberbayerisch Weiler Höfen in Königsdorf hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Nähere Angaben dazu wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) in Weilheim bekanntgeben. Ein Polizeisprecher wollte zunächst nicht einmal sagen, ob die Verdächtigen bereits festgenommen wurden.

Nach dem Hinweis eines Bekannten hatte die Polizei am 25. Februar die Leichen einer Frau (76) und eines Mannes (81) sowie die verletzte 76 Jahre alte Hausbesitzerin entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um Bekannte der Eigentümerin. Alle drei Opfer wurden schwer misshandelt. Die Kripo geht von zweifachem Raubmord und versuchtem Raubmord aus.