Zwei Tote in Unterfranken: Polizei vermutet Beziehungsdrama

Bischbrunn (dpa) – Die Polizei hat an einer Brücke der Autobahn 3 in Unterfranken zwei Tote gefunden und vermutet ein Beziehungsdrama. Wie die Ermittler am Sonntagmorgen mitteilten, wurde die Leiche einer Frau im Auto auf der Haseltalbrücke bei Bischbrunn gefunden, außerdem wurde die Leiche eines Mannes unter der Brücke entdeckt. Genauere Angaben machten die Beamten zunächst nicht – sie gehen aber von einem Tötungsdelikt aus: «Vermutlich war es ein Beziehungsdrama», sagte ein Polizeisprecher. Die A3 Richtung Frankfurt wurde zunächst im Bereich des Tatorts komplett gesperrt.