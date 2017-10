Zwei Unfälle auf der A6: Sperrungen in beide Richtungen

Schwabach (dpa/lby) – Zwei Unfälle auf der Autobahn 6 haben am frühen Mittwochmorgen zu Sperrungen mehrerer Fahrbahnen geführt. Bei Schwabach ist seit den frühen Morgenstunden die Strecke Richtung Heilbronn komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war dort in der Nacht ein Lkw im Baustellenbereich auf einen anderen aufgefahren. Der Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Auch in der Gegenrichtung Heilbronn-Nürnberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zwischen Schwabach West und Schwabach Süd war am Morgen eine Fahrbahn gesperrt. Dort war ein Schwertransporter aufgelaufen. Wann die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder freigegeben werden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.