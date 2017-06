Zweijähriger Schlafwandler steht mitten auf der Straße

Nesselwang (dpa/lby) – Von herzzerreißenden «Mama»-Schreien ist eine Frau in Schwaben in der Nacht zum Sonntag wach geworden. Als die 55- Jährige aus Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) nachschaute, sah sie einen Buben barfuß und im Schlafanzug mitten auf der Straße stehen und nach der Mutter rufen. Nach Polizeiangaben stand die Frau sofort auf, nahm den Kleinen in ihre Obhut und verständigte die Beamten. Die konnten aber weder Namen noch Wohnadresse aus dem Zweijährigen herausbringen und griffen deshalb zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Mit Lautsprecherdurchsagen in zwei Ortsteilen suchten sie nach der Mutter und wurden auch bald fündig. Wie sich herausstellte, ist der Bub ein Schlafwandler. Er hatte die Haustüre geöffnet und war schon gut 300 Meter auf der Straße gelaufen, bevor die 55-Jährige ihn schreien hörte.