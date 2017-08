Zweijähriger von Laster erfasst und schwer verletzt

Oerlenbach (dpa/lby) – Ein zwei Jahre alter Junge ist in Oerlenbach (Bad Kissingen) auf seinem Laufrad von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Der Bub saß am Montagabend auf seinem Laufrad und wartete gemeinsam mit seiner Mutter am Gehweg, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer sah die beiden und fuhr langsamer. Plötzlich führ der Zweijährige auf die Straße, der Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bub wurde überrollt und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Klinik nach Würzburg.