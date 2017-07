Zweimal neu im Amt: Kulmbacher Schulamtsleiter und Stellvertreterin beginnen Dienst

Der neue Kulmbacher Schulamtsleiter Michael Hack bekommt jetzt auch eine Stellvertreterin: Kerstin Zapf. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, wird die gebürtige Kulmbacherin am 15. August ihren Dienst als weitere Schulrätin antreten; und zwar halb in Kulmbach, halb in Kronach. Sie wird jeweils mit der Hälfte der Arbeitszeit am Schulamt Kulmbach und am Schulamt Kronach tätig sein.

Kerstin Zapf tritt die Nachfolge von Schulamtsdirektor Mario Schmidt an, der mit Wirkung zum 1. August pensioniert wurde.