Zweiter Toter nach Auffahrunfall auf Bundesstraße 2

Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) – Drei Tage nach einem Unfall mit einem Toten auf der Bundesstraße 2 nahe dem schwäbischen Asbach-Bäumenheim ist auch der Fahrer des Wagens gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, erlag der Mann in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der 73-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen sein Auto ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand abgebremst. Ein dahinter fahrender Transporter fuhr dadurch mit hoher Geschwindigkeit auf. Der Wagen gelangte nach rechts in einen Graben und prallte dort gegen einen Baum. Die 65 Jahre alte Beifahrerin des Mannes war am vergangenen Montag noch an der Unfallstelle im Landkreis Donau-Ries gestorben. Da der genaue Unfallhergang noch nicht eindeutig ermittelt werden konnte, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.