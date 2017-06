Zweites Johannisfeuer abgesagt: keine Feier in Neufang bei Wirsberg

Die angekündigten Unwetter haben Kulmbach, Kronach und Lichtenfels verschont. Damit bleibt aber auch weiterhin das Problem mit der extremen Trockenheit und der Waldbrandgefahr. Deshalb haben sich Verantwortliche von Johannisfeuern zum Teil entschieden, diese zu verschieben. Neben Windischenhaig ist jetzt auch das Johannisfeuer in Neufang bei Wirsberg abgesagt. Die Trockenheit sei zu gefährlich, es werde ein neuer Termin angesetzt, so die Verantwortlichen gegenüber Radio Plassenburg. In Windischenhaig steht der Nachholtermin derweil fest: Neuer Termin ist Freitag, der 7. Juli. Beginn ist um 18.30 Uhr – sofern es das Wetter zulässt!

Die Stadt Kulmbach warnt aktuell eindringlich vor der hohen Waldbrandgefahr. Die Feuer müssten einen ausreichenden Abstand zu Hecken und Bäumen haben.