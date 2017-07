Zweitligist Regensburg leiht Hoffenheimer Stürmer Mees aus

Regensburg (dpa) – Der SSV Jahn Regensburg hat Stürmer Joshua Mees von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis für die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga nach Bayern, wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte. Mees absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga-Mannschaft von Hoffenheim 32 Partien und schoss zwölf Tore. «Joshua ist im Angriff variabel einsetzbar, hat ein sehr gutes 1:1, einen starken Abschluss und ein ordentliches Tempo. Wir erwarten uns von ihm daher wichtige Impulse für unser Spiel», sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller.