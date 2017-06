Zweitligist Regensburg stellt neuen Trainer am Montag vor

Regensburg (dpa) – Der SSV Jahn Regensburg hat einen neuen Trainer gefunden und wird diesen am Montag (09.30 Uhr) vorstellen. Ohne zu verraten, wer die Nachfolge von Heiko Herrlich antritt, lud der Aufsteiger der 2. Fußball-Bundesliga zur Vorstellung des Chefcoachs noch vor dem Trainingsstart. Dieser erfolgt am Montagmittag mit dem obligatorischen Laktattest. Das erste Teamtraining steht am Dienstag (10.00 Uhr) an. Medienberichten zufolge wird Achim Beierlorzer neuer Trainer beim Aufsteiger. Der 49-Jährige war zuletzt U19-Coach bei RB Leipzig. Die Regensburger wollten die Spekulationen vor der offiziellen Verkündung nicht kommentieren, hieß es am Sonntag.